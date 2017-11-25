Из-за нового землетрясения в Турции люди провели ночь под открытым небом

Из-за нового землетрясения в Турции в ночь на 24 ноября сотни людей провели ночь под открытым небом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает турецкая газета Diken.

В ночь на 24 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,1. Жертв не было, но на стенах домов образовались трещины.

Из-за паники у многих ухудшилось самочувствие.

Большинство, захватив предметы первой необходимости, провели ночь на улице.