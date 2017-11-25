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Из-за нового землетрясения в Турции люди провели ночь под открытым небом


Из-за нового землетрясения в  Турции в ночь на 24 ноября сотни людей провели ночь под открытым небом.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает турецкая газета Diken.

В ночь на 24 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,1. Жертв не  было, но на стенах домов  образовались трещины.

Из-за паники у  многих ухудшилось самочувствие.

Большинство, захватив предметы  первой необходимости, провели ночь на улице.



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