Последние 4-5 игр Мхитаряна мне не понравились – Моуриньо

Главный тренер ManchesterUnitedЖозеМоуриньо прокомментировал отсутствие капитана национальной сборной Армении Генриха Мхитаряна в стартовом составе «красных дьяволов».

«Последние 4-5 игр Мхитаряна мне не понравились. Он хорошо начал турнир, но постепенно как-то исчез. Он отстал и по числу голов, и по голевым пасам и с точки зрения помощи команде. А игрок под номером 10 должен сохранять эти качества. Поэтому я предпочел других игроков», – как передает Арменпресс, эти слова Моуриньо сообщает ESPN.

Генрих Мхитарян не заявлен в стартовом составе «красных дьяволов» в матчах группового этапа Лиги чемпионов с командами «Базель» и в Премьер-лиге – с «Ньюкаслом». В целом он участвовал в 15 матчах, став автором 2 голов и 5 голевых передач.