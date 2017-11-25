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Последние 4-5 игр Мхитаряна мне не понравились – Моуриньо


Главный тренер ManchesterUnitedЖозеМоуриньо прокомментировал отсутствие  капитана национальной сборной Армении Генриха Мхитаряна в стартовом составе «красных дьяволов».

«Последние  4-5 игр Мхитаряна  мне  не  понравились. Он хорошо начал турнир, но постепенно как-то исчез. Он отстал и по числу голов, и по голевым пасам и с точки зрения  помощи команде. А игрок  под номером 10 должен сохранять эти качества. Поэтому  я  предпочел других игроков», – как передает Арменпресс, эти слова  Моуриньо сообщает ESPN.

Генрих Мхитарян не заявлен в стартовом составе «красных дьяволов» в  матчах группового этапа Лиги чемпионов с командами «Базель» и в Премьер-лиге – с «Ньюкаслом». В целом он участвовал в  15 матчах, став автором 2 голов и 5  голевых передач.

 

 



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