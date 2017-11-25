Вице-консула США в Рио-де-Жанейро ранили при ограблении

Вице-консул США в бразильском Рио-де-Жанейро Стефани Масланд Болен была ранена в пятницу при попытке ограбления. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».



По данным телеканала Globo, нападение произошло в городе Ангра-дус-Рейс, когда машина дипломата была вынуждена остановиться по не указанной причине у обочины. В салоне находился также супруг дипломата.

К машине подошли неизвестные и попытались ограбить пассажиров, однако автомобиль тут же начал движение. Один из преступников выстрелил в вице-консула, она получила ранение в ногу. Дипломата доставили в больницу, опасности для ее жизни нет.