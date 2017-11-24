На станции метро в Лондоне прогремели выстрелы
21:53, 24 Ноябрь, 2017
Британская транспортная полиция сообщила, что получила сообщения о выстрелах на станции лондонского метро Oxford Circus, передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости».
"В 16.37 нас вызвали на станцию Oxford Street после сообщений о выстрелах. Вооруженные сотрудники Британской транспортной полиции и Столичной полиции Лондона находятся на месте и пытаются выяснить, что случилось", — говорится в сообщении полиции.
В результате инцидента пострадал один человек. "Мы получили сообщение о женщине с незначительным ранением. О других пострадавших не сообщается", — заявили в британской транспортной полиции.
Ранее сообщалось, что станция эвакуирована из-за задымления и закрыта.