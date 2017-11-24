На станции метро в Лондоне прогремели выстрелы

Британская транспортная полиция сообщила, что получила сообщения о выстрелах на станции лондонского метро Oxford Circus, передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости».

"В 16.37 нас вызвали на станцию Oxford Street после сообщений о выстрелах. Вооруженные сотрудники Британской транспортной полиции и Столичной полиции Лондона находятся на месте и пытаются выяснить, что случилось", — говорится в сообщении полиции.

В результате инцидента пострадал один человек. "Мы получили сообщение о женщине с незначительным ранением. О других пострадавших не сообщается", — заявили в британской транспортной полиции.

Ранее сообщалось, что станция эвакуирована из-за задымления и закрыта.