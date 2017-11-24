В Брюсселе подводят итоги саммита Восточного партнерства: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Председатель Совета ЕС Дональд Туск, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр председательствующей в ЕС Эстонии Юри Ратас в Брюсселе проводят пресс-конференцию по итогам саммита Восточного партнерства ЕС. Арменпресс представляет пресс-конференцию в прямом эфире.