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В Брюсселе подводят итоги саммита Восточного партнерства: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ


Председатель Совета ЕС Дональд Туск, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр председательствующей в ЕС Эстонии Юри Ратас в Брюсселе проводят пресс-конференцию по итогам саммита Восточного партнерства ЕС. Арменпресс представляет пресс-конференцию в прямом эфире.



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