Находящийся в Марселе с официальным визитом, по случаю 25-летия подписания соглашения о дружбе и сотрудничестве между Ереваном и Марселем, мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с мэром Марселя Жаном-Клодом Годеном.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, поприветствовав мэра Еревана и членов делегации, Жан-Клод Годен поздравил по случаю 25-летия дружбы и сотрудничества двух городов и выразил благодарность за визит в Марсель, подчеркнув, что это еще одно доказательство тесного сотрудничества и взаимного глубокого уважения между двумя городами.

«Господин мэр, будьте уверены, что мы и впредь сделаем все возможное, чтобы сформированные между двумя городами дружба и сотрудничество стали более крепкими, и мы добились новых успехов в рамках соглашения, тем самым внося свой вклад в укрепление дружбы между народами двух стран», - отметил Жан-Клод Годен.

Выразив благодарность за официальное приглашение и теплый прием, мэр Еревана Тарон Маргарян в свою очередь заверил, что для Еревана Марсель, действительно, родной город и поздравил коллегу по случаю 25-летия дружбы и сотрудничества двух городов, подчеркнув, что Ереван придает большую важность как двустороннему сотрудничеству, так и в рамках европейских программ.

«Господин мэр, неопровержим тот факт, что сотрудничество между двумя городами развивается и расширяется. На самом деле радует тот факт, что мы постепенно уделяем больше внимания экономической составляющей сотрудничества, и я убежден, что наши усилия по реализации инвестиционных и других проектов приведут к желаемому результату», - отметил Тарон Маргарян, добавив, что города имеют большой потенциал для расширения сотрудничества в других сферах городского хозяйства.

«Господин мэр, 2018 год для нас будет очень важным и знаменательным. В следующем году мы будем отмечать 2800-летие основания Еревана, и пользуясь случаем, приглашаю Вас снова посетить нашу древнюю, но всегда молодую столицу и стать участником юбилейных мероприятий», - подчеркнул Тарон Маргарян заверив, что Жан-Клод Годен всегда желанный гость в Ереване.