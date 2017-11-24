Хворостовского похоронят недалеко от могилы Шаляпина
Народный артист России, всемирно известный баритон Дмитрий Хворостовский будет похоронен на Новодевичьем кладбище 28 ноября, как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости организаторы похорон Павел Астахов и Дмитрий Бертман.
В среду семья Хворостовского сообщила, что певец скончался. Он умер на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.
Ранее народный артист СССР, первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон сообщил, что Хворостовский завещал кремировать свое тело и захоронить прах в Москве и своем родном городе Красноярске.
"Двадцать седьмого ноября состоится прощание и гражданская панихида в связи с кончиной Дмитрия Хворостовского. В Москве состоится кремация тела и 28 ноября прах будет захоронен на Новодевичьем кладбище. Могила Хворостовского расположена буквально в 100 метрах от могилы Шаляпина", — сказали организаторы.