Соглашение Армения-ЕС может стать положительным прецедентом для других программ по сотрудничеству: Президент Армении Серж Саргсян

Соглашение Армения-ЕС является не просто новым правовым документом - это отражение той системы ценностей, основанной на правах и свободах человека, на которую мы опираемся. Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении в Брюсселе заявил президент Армении Серж Саргсян.

«2017 год можно назвать важной вехой в четвертьвековой истории отношений Армении с ЕС, которая ознаменуется сегодня, в рамках этого саммита, подписанием соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией. Этот объемлющий документ отражает значительные развития напего 2-стороннего сотрудничества последнего времени и определяет пути для дальнейшего их развития»,- заявил президент Армении Серж Саргсян.

Он подчеркнул, что в основе соглашения лежат такие важные положения демократии как верховенство права, укрепление правосудия, развитие государственных и общественных институтов, хорошее управление. «Воплощение в жизнь этих важнейших положений имеет в нашей стране жизненное значение, с позиций проведения дальнейших реформ. Развитие, основанное на этих общих ценностях, является залогом прогресса для каждого ответственного члена общества. Я благодарю руководство ЕС за оказанную в этом процессе поддержку»,- заявил президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, важность этого соглашения не ограничивается отношениями между Арменией и ЕС: наши многочисленные партнеры характеризуют Армению как страну, сближающуюся с различными интеграционными пеоцессами, которая руководствуется примирением интересов, сотрудничеством, духом сожительства, что крайне обязывает.

«Хочу подчеркнуть, что во всем этом процессе целью Армении изначально являлось дальнейшее углубление наших отношений. Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией – наш совместный успех, Соглашение Армения-ЕС может стать положительным прецедентом для других программ по сотрудничеству. Поздравляю нас всех с этим»,- заявил президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, успехи последних 2 лет были во многом предопределены результатами Рижского саммита.

«Армения, наверно, из тех партнеров ЕС, кому удалось почти полностью осуществить взятые на себя в 2015 году обязательства. Мы уверены, что твердая воля, проявленная в этих вопросах Арменией и нашими партнерами в ЕС, приведет к еще большему сближению наших обществ, в чем, конечно, важное значение будет иметь либерализация визового режима.

Мы прибыли в Брюссель с тем убеждением, что этот саммит станет важной вехой для Восточного партнерства. Армения изначально поддерживала этот формат сотрудничества с тем осознанием, что Восточное партнерство призвано стимулировать стабильное развитие в регионе и стереть водоразделы, основываясь на основные права человека и народов»,- заявил президент Армении Серж Саргсян.