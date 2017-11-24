Саудовский кронпринц сообщил, что 95% обвиненных в коррупции передали активы властям

Большинство из тех, кого власти Саудовской Аравии обвинили в коррупции, согласились на досудебное урегулирование, предполагающее национализацию части их состояния. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в интервью журналистам американской газеты The New York Times, опубликованном в четверг.

"Наша страна сильно страдала от коррупции с 1980-х годов до настоящего времени. По расчетам наших экспертов, примерно 10% всех государственных расходов каждый год присваивают в результате коррупции на уровнях от самого высокого до низкого", - сказал принц. Как он указал, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд еще около двух лет назад распорядился собирать информацию о коррупции "на самом верху". В результате был составлен список, в который вошли имена примерно 200 человек.

Как сообщил Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, позже нарушителей ознакомили с имеющимися у властей данными. По его словам, из всех лиц, обвиненных в коррупции, "95% согласились на досудебное урегулирование". Согласно его условиям, нарушители должны были передать саудовским властям некоторые из своих активов или часть бизнеса.

При этом, по словам наследного принца, "примерно 1%" из этих людей "сумели доказать свою невиновность и обвинения были сняты". "Около 4% заявили, что они не являются коррупционерами и вместе со своими юристами готовы к суду", - отметил он. По его словам, в общей сложности в результате соглашений было собрано около $100 млрд.





