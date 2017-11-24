NBC: новый командующий ВМС Ирана заявил о планах направить корабли к берегам США

Иран планирует "в ближайшем будущем" направить свои боевые корабли к берегам США в Мексиканский залив и Атлантический океан. Как сообщил в четверг американский телеканал NBC, с таким заявлением выступил командующий ВМС Исламской Республики контр-адмирал Хосейн Ханзади, который сменил на этом посту Хабиболлу Сайяри 6 ноября.

Военачальник, выступая на первой пресс-конференции после своего назначения, обещал, что ВМС Ирана сделают так, чтобы "флаг нашей страны развевался в Мексиканском заливе", пишет NBC. По ее данным, командующий ВМС Исламской Республики также заявил о намерении направить корабли с визитами в страны Южной Америки, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как напоминает телекомпания, Персидский залив входит в сферу оперативной ответственности 5-го флота ВМС США, базирующегося на Бахрейне. В Катаре дислоцированы около 10 тыс. американских солдат и офицеров.