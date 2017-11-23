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Президент Серж Саргсян в Брюсселе принимает участие в саммите ЕНП


В Брюсселе стартовал саммит Европейской народной партии, в котором вместе с главами государств и правительств стран-членов ЕС и стран Восточного партнёрства, представляющими входящие в ЕНП партии, принимает участие также президент Армении Серж Саргсян. 

Как сообщает корр. Арменпресс из Брюсселя, президент Армении уже прибыл в здание, где проходит саммит.

В повестке дня встречи – подготовка саммита Восточного партнерства, который состоится 24 ноября. Саммит ведет председатель ЕНП Жозеф Доль.

На встречу также пришли председатели Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер и Антонио Таяни.

В саммите также принимают участие представители Франции, Хорватии, Эстонии, Словакии, Словении, Литвы, Латвии и Венгрии.

Также присутствуют комиссар ЕС по вопросам политики Европейского соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан и вице-президенты ЕНП Кинга Гал и Дара Мерфи.

Лидеры ЕНП приняли участие в церемониальном фотографировании. Саммит проходит в закрытом формате.  

В заседании также принимает участие председатель Постоянной комиссии НС по внешним отношениям Армен Ашотян.

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