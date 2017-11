Трамп поздравил американцев с Днем Благодарения

Президент США Дональд Трамп в четверг поздравил американских граждан с государственным праздником - Днем Благодарения, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Счастливого Дня Благодарения, дела вашей страны начинают идти действительно хорошо", - написал он в твиттере. "Рабочие места снова появляются, фондовый рынок поднялся выше, чем когда либо, вооруженные силы набирают настоящую мощь, мы построим стену (на границе с Мексикой - ИФ)", - добавил президент.

Кроме того, он отметил хорошую работу Верховного суда и министерства по делам ветеранов США, а также "самые низкие (показатели) по безработице за 17 лет".

Накануне Трамп и его семья приняли участие в традиционной церемонии "помилования индеек" перед Днем Благодарения. В ходе церемонии американский президент "помиловал" белоснежных индеек по кличке Драмстик и Уишбоун, которые теперь будут жить на индюшачьей ферме в городе Лисбург (штат Виргиния), куда традиционно отправляются "помилованные" президентом индейки.

Традиция чествования индейки на День Благодарения была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили птицу президенту США Гарри Трумэну.

В 1963 году президент Джон Кеннеди, получивший традиционный подарок, предложил оставить птицу в живых. Но первую официальную церемонию помилования индейки провел Джордж Буш-старший в 1989 году.

Today, we continued a wonderful American Tradition at the White House. Drumstick and Wishbone will live out their days in the beautiful Blue Ridge Mountains at Gobbler’s Rest... pic.twitter.com/fsS8B8f5UR