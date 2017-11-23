Мадрид прекратит контроль счетов властей Каталонии, если будет уверен в соблюдении закона

Власти Испании прекратят контролировать счета каталонского правительства, когда смогут быть уверены в том, что региональное руководство соблюдает закон. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг полномочный представитель правительства Испании в автономном сообществе Энрик Мильо.

В середине сентября министр финансов и по делам госслужащих Кристобаль Монторо объявил о новых мерах по контролю за расходами каталонских властей. По его словам, данная мера должна была гарантировать, что средства не будут выделяться на незаконную деятельность, в частности, на референдум о независимости.

Как отметил Мильо в интервью радиостанции Catalunya Radio, Мадрид прекратит контроль, когда поймет, что "деньги всех каталонцев идут на обеспечение государственных услуг, и все законно".