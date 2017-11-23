Reuters: Мугабе предоставили иммунитет от уголовного преследования

Объявивший ранее о своей отставке с поста президента Зимбабве Роберт Мугабе получил иммунитет от уголовного преследования, а также гарантию безопасности в стране. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечает Reuters, оба требования были частью соглашения об отставке Мугабе. Источник в правительстве заявил агентству, что в ходе соответствующих переговоров Мугабе заявлял, что хочет закончить свою жизнь в Зимбабве и не планирует навсегда покидать эту страну. "Для него была очень важна гарантия безопасности, чтобы остаться в стране, хотя это не помешает ему путешествовать за границу, когда ему захочется или придется", - приводятся слова информированного лица.

Во вторник Мугабе, правивший страной на протяжении 37 лет, объявил об уходе в отставку.





