Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта
Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 15:00 23-го ноября дорога Степанцминда-Ларс открыта для пассажирских и грузовых автомобилей. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.
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