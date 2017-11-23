Завершаются работы по разработке стратегии «Цифровая повестка дня Армении 2030»

Состоялось очередное заседание правительства Армении, которое вел премьер-министр Армении Карен Карапетян. Перед обсуждением вопросов повестки дня премьер-министр дал ряд поручений.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, первое поручение Карапетяна касалось хода разработки стратегии «Цифровая повестка дня» и вытекающей из нее программы действий на 2018 год. «Ранее мы касались важности цифровой повестки дня и вопроса реализации Правительством в этой сфере скоординированной политики.

В рамках указанного завершаются работы по разработке долгосрочной стратегии «Цифровая повестка дня Армении 2030». Одновременно необходимо параллельно с долгосрочной стратегической программой осуществлять работы по разработке и реализации конкретных краткосрочных программ, особенно в тех сферах, где реализация цифровой повестки дня имеет первоочередное значение», - отметил премьер-министр.

С этой целью Карен Карапетян, в частности, поручил руководителям республиканских исполнительных органов в трехдневный срок представить в аппарат правительства кандидатуры ответственных высокопоставленных должностных лиц, координирующих процесс цифровизации по сферам.

Поручено также в двухнедельный срок разработать и представить в аппарат правительства предложения по программе действий процесса цифровизации на 2018 год для получения мнения фонда «Цифровая Армения».

Другое поручение Карена Карапетяна касалось оценки влияния регулирования проектов правовых актов. Премьер-министр поручил руководителям республиканских исполнительных органов на практике обеспечить полноценное изучение и анализ предложений, представленных в результате влияния регулирования проектов правовых актов, а при их отклонении представить конкретные обоснования.

Правительство приняло соответствующее постановление о выделении средств из своего резервного фонда в связи с необходимостью оказания помощи жителям общин областей Армении, пострадавших от града, заморозков и ливней.

Из резервного фонда правительства будут также выделены средства государственному комитету водного хозяйства министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении с целью применения в 2017 году 50-процентной скидки по платежам за оросительную воду, используемую в Мегринском регионе Сюникской области.

Правительство приняло также постановление, направленное на решение жилищных проблем 12 оставшихся без крова семей в населенных пунктах зоны бедствия.

Правительство представило также ряд законодательных инициатив – законопроектов. В частности, целью проектов законов РА «О внесении изменений и дополнений в закон РА «О бюджетной системе РА» и «О внесении изменений в закон РА «О государственном долге» является уточнение принципов налогово-бюджетной политики в сфере управления государственными финансами РА для обеспечения большей упорядоченности и гибкости процессов составления проекта государственного бюджета и его исполнения посредством дополнительного законодательного регулирования.

Проектами законов РА о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс и ряд смежных законов РА, в частности, предлагаются новые подходы с целью сокращения имеющегося в экономике теневого оборота. Предлагаются также изменения, направленные на улучшение бизнес-среды. В результате принятия проектов законов ожидается в связи с применением с 1 января 2018 года Налогового кодекса обеспечение соответствия кодекса и смежных законов, их понятий, регулирований и ссылок, определение смежными законами установленных кодексом новых регулирований. Коснувшись пакета законопроектов, Карен Карапетян отметил, что он направлен на улучшение бизнес-среды, создание более комфортных условий для предпринимателей.

«Более того, в ближайшее время мы снова обсудим направленные на улучшение бизнес-среды предложения Центра стратегических инициатив и других ведомств. Самое важное, о чем хочу проинформировать предпринимателей, это то, что во всех инициативах, где Комитет госдоходов озвучивает задачи по приведению потенциально незаконопослушного бизнеса в поле закона, мы всегда руководствовались следующим: отклоняются все проекты и предложения, которые могут создать проблемы для законопослушного бизнеса. То есть, единственным критерием для нас во всех законах и инициативах является то, чтобы для законопослушного бизнеса не создавалось каких-либо препятствий», - акцентировал премьер-министр, добавив, что необходимо о всех предусматриваемых изменениях максимально информировать общество.

Правительство утвердило программу создания на территории РА хранилища данных, график мероприятий и формат сотрудничества государства и частного сектора. Хранилище данных установит общие правила игры, сформирует единые критерии и стандарты цифровых систем и предоставления услуг, будут эффективно внедрены новейшие средства безопасности и защиты информационных систем.