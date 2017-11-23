Отель в Нью-Йорке исключит из названия фамилию Трампа из-за непопулярности президента

Гостиница "Трамп Сохо" на Манхеттене в Нью-Йорке разорвет связи с Trump Organization и исключит фамилию президента США Дональда Трампа из названия в связи с его непопулярностью в городе, как передает Арменпресс, об этом сообщила в ночь на четверг газета The Independent.

Согласно сообщению, гостиница испытывала трудности в бизнесе, с тех пор как Трамп возглавил американскую администрацию.

В связи с этим Trump Organization пришла к соглашению с владельцами гостиницы и здания, в котором она расположена, в соответствии с которым компания больше не будет учувствовать в управлении предприятием, а имя президента будет исключено из названия гостиницы.