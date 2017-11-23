На дорогах в области Гегаркуник образовался гололед

В условиях последовавшего 22-го ноября снегопада и заморозков на некоторых дорогах в области Гегаркуник образовался гололед.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник управления транспорта и дорожного строительства областной администрации Геворг Хачатрян. По его словам, снегопад, в основном затронул дороги в Севане и Чамбараке, а также на перевале Варденяц, покрыв землю снегом толщиною в 5-10 см. Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком.

Возможно, что благодаря солнечной погоде после полудня дороги освободятся от ледяного наста. Пока закрытых дорог в области нет, сказал начальник управления транспорта и дорожного строительства областной администрации Геворг Хачатрян. По его словам, вчера и сегодня спасатели получили несколько сигналов от застрявших в снегу автомобилистов.