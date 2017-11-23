Джигарханяна госпитализировали после ухудшения состояния здоровья

Народный артист СССР Армен Джигарханян был госпитализирован в среду, информацию об этом РИА Новости подтвердила официальный представитель супруги артиста Ирина Мазур, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Вчера Армена Борисовича госпитализировали, об этом мне рассказал Юрий Васильевич Клепиков, который сейчас является его приближенным человеком", — сказала Мазур.

"Состояние Джигарханяна ухудшилось. Два дня назад у него стали отказывать ноги и, как сообщили в театре, даже в туалет его носили на руках. Также и до машины вчера в больницу его перенесли на руках", — добавила она.