Показатели роста экономической активности в Армении за 2017-й год превысили показатели предыдущего года

По положению на октябрь 2017 года, показатели роста экономической активности в Армении повышались ежемесячно, с ускорением, и превышали показатели, по сравнению с предыдущим годом, за исключением месяцев январь-апрель. Это означает, что показатели роста экономической активности в Армении за 2017-й год особенно высоки, по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальной статистической службе Армении, в частности, показатели роста экономической активности в Армении за январь-октябрь составили 7%, тогда как за тот же период предыдущего года показатели роста экономической активности в Армении за январь-октябрь составили 0.5%. В 2015-м году показатели роста экономической активности в Армении за январь-октябрь составили 3.6%, в 2014-м - 4.8%.

Показатели роста промышленности в Армении за январь-октябрь 2017-го года составили 12.4%, тогда как за тот же период предыдущего года показатели роста промышленности в Армении за январь-октябрь составили 6.5%, в 2015- 4.6%, в 2014- 2.2%. по этому показателю также виден стабильный рост.

Что касается объема услуг, то в 2014-м году за январь-октябрь был зарегистрирован рост услуг на 7.2%, по сравнению с 2013, а в 2015-м объем услуг упал на 2.8%.

За январь-октябрь 2016-го года объем услуг вырос на 7.7%, за январь-октябрь 2017-го года объем услуг вырос на 13.9%.

Показатели внутреннего торгового оборота были сдерживающими – в 2015-м (-6.4) и 2016-м (-0.1), за январь-октябрь 2017-го года показатели внутреннего торгового оборота выросли на 12,6%, что в 2.5 раз выше роста показателей в 2014-м году.

За январь-октябрь 2017-го года рост импорта, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, составил 24.1%. За январь-октябрь 2016-го года рост импорта, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, составил 0.1%.

Что касается экспорта, за январь-октябрь 2017-го года рост экспорта, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, составил 19.4%, а за январь-октябрь 2016-го года рост экспорта, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, составил 20.1%.