Национальная сборная Армении по баскетболу провела тренировку в Тиране

Национальная сборная Армении по баскетболу провела последнюю тренировку в Тиране перед игрой со сборной Албании.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация Армении по баскетболу.

Как сообщалось ранее, Национальная сборная Армении по баскетболу в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 23-го ноября сыграет с Албанией.

Пресс-служба Федерации баскетбола представляет состав нашей команды:

Амирхан Амирханов, «Газпром», Россия Лукас Фишер - «Гран-Канария», Испания Андраник Чрабаш - «Окапи Алстар», Бельгия Райан Ботрайт, «Бешикташ», Турция Аллин Хесс, «Базель Старвингс», Швейцария Андрей Константинов - «Барс», Россия Арарат Кочинян - «Урарту» Альберт Тадевосян, «МГУ», Россия Эдгар Бабаян - «Урарту» Георгий Подколзин, "Арцах" Константин Мирзоянц, «Армеци», Россия

26-го ноября Национальная сборная Армении по баскетболу в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 23-го ноября сыграет с командой Дании.

Матч Албания-Армения состоится 23 ноября в 20:30(по ереванскому времени) в спортзале «Фети Борова» (Тирана) . Игра будет транслироваться в YouTube.