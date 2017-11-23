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Национальная сборная Армении по баскетболу провела тренировку в Тиране


Национальная сборная Армении по баскетболу провела последнюю тренировку в Тиране перед игрой со сборной Албании.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация Армении по баскетболу. 

Как сообщалось ранее, Национальная сборная Армении по баскетболу в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 23-го ноября сыграет с Албанией.

Пресс-служба Федерации баскетбола представляет состав нашей команды:

  1. Амирхан Амирханов, «Газпром», Россия
  2. Лукас Фишер - «Гран-Канария», Испания
  3. Андраник Чрабаш - «Окапи Алстар», Бельгия
  4. Райан Ботрайт, «Бешикташ», Турция
  5. Аллин Хесс, «Базель Старвингс», Швейцария
  6. Андрей Константинов - «Барс», Россия
  7. Арарат Кочинян - «Урарту»
  8. Альберт Тадевосян, «МГУ», Россия
  9. Эдгар Бабаян - «Урарту»
  10. Георгий Подколзин, "Арцах"
  11. Константин Мирзоянц, «Армеци», Россия

 

26-го ноября Национальная сборная Армении по баскетболу в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 23-го ноября сыграет с командой Дании.

Матч Албания-Армения состоится 23 ноября в 20:30(по ереванскому времени) в спортзале «Фети Борова» (Тирана) . Игра будет транслироваться в YouTube.

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