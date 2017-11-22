Лидеры РФ, Ирана и Турции приняли заявление по сирийскому урегулированию

Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление, которое определяет приоритетные сферы сотрудничества трех стран по Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров по сирийскому урегулированию с президентом Ирана Хасаном Роухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"В документе определены приоритетные сферы дальнейшего сотрудничества России, Турции, Ирана, играющих ведущую роль в сирийских делах, поставлены конкретные задачи на перспективу", - заявил глава российского государства журналистам по итогам трехстороннего саммита.

Подводя итоги саммита, Путин отметил, что три президента "с удовлетворением констатировали существенные успехи совместной борьбы с терроризмом, подтвердили готовность наращивать взаимодействие для окончательного уничтожения ИГИЛ, "Джебхат ан-Нусра" [террористические группировки, запрещенные в РФ], других экстремистских группировок".

"По нашему общему мнению, успехи на поле боя, приближающие освобождение от боевиков всей территории Сирии, открывают и качественно новый этап в урегулировании кризиса в целом, имея в виду реальную перспективу достижения долгосрочной, всеобъемлющей нормализации в Сирии, политического обустройства страны в постконфликтный период", - сказал президент РФ.

По его словам, "именно на это ориентированное согласованное по итогам переговоров совместной заявление".