Левон Аронян сыграл вничью с Петром Свидлером: Гран-при ФИДЕ

В рамках шестого тура Гран-при ФИДЕ, проходящего в Пальма-де-Мальорке (Испания), армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с Петром Свидлером.

Как сообщает Арменпресс, остальные партии тура продолжаются.