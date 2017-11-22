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Левон Аронян сыграл вничью с Петром Свидлером: Гран-при ФИДЕ


В рамках шестого тура Гран-при ФИДЕ, проходящего  в Пальма-де-Мальорке (Испания), армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с Петром Свидлером.

Как сообщает Арменпресс, остальные партии тура продолжаются.



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