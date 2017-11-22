Шотландские ученые выдвинули новую версию появления жизни на Земле

Специалисты из Эдинбургского университета предположили, что жизнь на Землю могла быть занесена потоками космической пыли, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ученые считают, что сильные потоки космической пыли, перемещающиеся со скоростью до 70 километров в секунду, могут переносить мельчайшие живые организмы. В частности, эксперты заявляют, что космическая пыль, которая постоянно "бомбардирует" атмосферу Земли, может выбить за пределы земной гравитации мелкие частицы, находящиеся на высоте 150 километров или более над поверхностью, и они в конечном итоге достигнут других планет.

Исследователи утверждают, что подобная ситуация может происходить и на других планетах, в результате чего живые организмы могут попасть с одного небесного тела на другое.

Ранее ученые считали, что единственным "переносчиком" живых существ с одной планеты на другую являются астероиды.