Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян 22 ноября принял депутата Бундестага ФРГ, заместителя председателя Комиссии по делам ЕС, члена Комиссии по государственно-правовым вопросам Г.Гиртена.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, Г.Гиртен посетил Армению для участия в намеченном на 22 ноября в Ереване форуме БДИПЧ/ОБСЕ под девизом “Предупреждение и противодействие преступлениям на почве ненависти к христианам и другим религиозным группам: перспективы из ОБСЕ и за ее пределами”.

Приветствуя гостя в парламенте, А.Ашотян подчеркнул плодотворное сотрудничество с Бундестагом Германии, отметив, что армянская сторона готова приложить необходимые усилия для развития и углубления отношений с немецким законодательным органом.

Депутат Бундестага ФРГ Г.Гиртен, поблагодарив за теплый прием, подчеркнул высокий уровень отношений Армения – Германия, отметив, что готов предпринять действенные шаги для упрочения межпарламентских связей двух стран.

Обратившись к проблемам христианских общин, в частности на Ближнем Востоке, председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям особо выделил проблемы безопасности армянских общин и сохранения культурного наследия. Затронуты также вопросы свободы мысли, совести и защиты прав человека.

В рамках межпарламентского сотрудничества А.Ашотян оценил эффективную и конструктивную деятельность групп дружбы в парламентах двух государств.

В ходе встречи председатель комиссии НС отметил важность признания Геноцида армян международным сообществом, подчеркнув, что признание геноцида – шаг к предотвращению новых преступлений против человечества.

А.Ашотян предложил немецким коллегам принять участие в работах по восстановлению армянской церкви в Дейр эз-Зоре.