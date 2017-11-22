Последняя картина Уинстона Черчилля продана почти за $474 тыс.

Последнее полотно, созданное бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем (1874-1965), ушло с молотка за £357 тыс. ($473,6 тыс.). Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в аукционном доме Sotheby's, который провел во вторник торги в Лондоне.

Картина "Пруд с золотыми рыбками в Чартуэлле", созданная Черчиллем примерно в 1962 году, то есть за три года до смерти, оценивалась в £50-80 тыс. (около $66-105 тыс).

За кисть британский политический деятель взялся сравнительно поздно - в возрасте 40 лет. Это увлечение он пронес через всю свою жизнь, оставив 544 картины, в основном пейзажи и виды городов.