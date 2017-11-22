Президент Грузии не исключает переизбрания на второй срок
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не исключил, что будет вновь бороться за пост главы государства на выборах 2018 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Нет, естественно я не исключаю этого", — ответил он на вопрос журналиста телекомпании "Пирвели", исключает ли возможность своего участия в следующих выборах.
Маргвелашвили занял пост президента по итогам выборов 2013 года.
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