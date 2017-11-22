Президент США Дональд Трамп во вторник заявил журналистам, что у него состоялся прекрасный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"У нас с президентом Путиным был замечательный разговор. Мы говорили о Сирии, что очень важно. Мы говорили о Северной Корее", - сказал американский лидер перед вылетом во Флориду.

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что беседа лидеров двух стран длилась более часа. Согласно ее информации, президенты РФ и США обсудили урегулирование конфликтов в Сирии и на Украине, ситуацию на Корейском полуострове, проблематику борьбы с терроризмом.

В сообщении Кремля указывается, что президент РФ "подчеркнул готовность активно содействовать долгосрочному политическому урегулированию" в Сирии. Кроме того, проводилась мысль о необходимости сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности республики.