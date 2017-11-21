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Премьер Ирака заявил о полном поражении "в военном плане" группировки ИГ


Премьер-министра Ирака Хейдар аль-Абади заявил во вторник о полном поражении террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в республике с военной точки зрения. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, слова аль-Абади, командующего ВС страны, приводит телеканал Rudaw.

"О полном уничтожении ИГ в Ираке будет объявлено после завершения операций по зачистке [территории], - сказал он. - В военном плане с группировкой в Ираке покончено".

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