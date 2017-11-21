Премьер-министр Армении принял посла Швейцарии

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 21 ноября принял посла Швейцарии в Армении Лукаса Гассера.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Карапетян отметил, что между двумя странами установился политический диалог на высоком уровне и среди европейских стран Швейцария – одна из важных экономических партнеров Армении.

Премьер с удовлетворением констатировал, что в сфере двустороннего экономического сотрудничества в нынешнем году зафиксирован довольно большой прогресс: в январе-сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем экспорта возрос в 3.6 раз.

Подчеркнув важность предоставленному Армении со стороны Швейцарии в рамках Всеобщей системы преференций (GSP) торговому режиму Карен Карапетян отметил, что полноценная реализация большого потенциала армяно-швейцарского экономического взаимодействия повысит уровень двусторонних связей.

«Мы готовы развивать сотрудничество со Швейцарией в различных областях, привлекая швейцарский капитал на армянский рынок. Армения может также стать для швейцарского бизнеса хорошей платформой и на рынке ЕАЭС, и в создаваемой свободной экономической зоне в Мегри, а также осуществления деятельности на иранском рынке посредством СЭЗ», - отметил премьер.

Посол Швейцарии с удовлетворением отметил, что в сфере двустороннего экономического сотрудничества в 2017 году зафиксирован существенный рост и в настоящее время Армению посещают новые инвесторы с целью ознакомления с бизнес средой и инвестиционными возможностями.

Лукас Гассер заявил, что ряд швейцарских компаний уже пользуются возможностями Армении как платформы для выхода на третьи рынки и могут послужить хорошим примером, а создание свободной экономической зоны на армяно-иранской границе – очень хорошая инициатива, которая также может представить интерес для швейцарских инвесторов. По словам посла, полноценное использование режима GSP армянскими экспортерами поспособствует выявлению новых направлений взаимодействия.

Собеседники обсудили в ходе встречи перспективы дальнейшего углубления экономических связей.

В частности, были затронуты возможности установления прямого авиасообщения, стимулирования туризма, взаимодействия в рамках свободных экономических зон, деятельности торговой палаты Армения – Швейцария, организации совместных бизнес-форумов, реализации инвестиционных программ, улучшения бизнес среды и развития сотрудничества в других направлениях.

Стороны коснулись также вопроса участия премьер-министра Армении во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.