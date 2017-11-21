50 человек погибли в результате атаки смертника в нигерийском городе Муби

Около 50 человек стали жертвами взрыва, который произошел во вторник в нигерийском городе Муби, как передает Арменпресс, об этом сообщает американский телеканал CNN.

Взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником, который подорвался в мечети. По данным местной полиции, террорист был несовершеннолетним.

Ранее во вторник на людном рынке в нигерийском городе Майдугури, расположенном севернее Муби, прогремели два взрыва. В результате взрыва двух бомб, заложенных в автомобили, погибли, по меньшей мере, 50 человек.

В Майдугури на северо-востоке Нигерии находится штаб-квартира военных сил, сражающихся с террористами "Боко Харам" (запрещенная в России организация), которые регулярно совершают нападения в этом регионе.