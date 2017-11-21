Министерство транспорта Армении, в связи с погодными изменениями, будет работать в особом режиме

Министерство транспорта, связи и ИТ-отрасли Армении, в связи с погодными изменениями, будет работать в особом режиме.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и ИТ-отрасли Армении, сезон зимнего обслуживвания дорог в Армении уже начался. Министр транспорта, связи и ИТ-отрасли Армении Ваган Мартиросян для строгие поручения всем подразделениям и структурам, обеспечивающим проходимость и эксплуатацию автодорог с тем, чтобы при первом же снеге обеспечить очистку дорог, посыпание их солью и песком, в том числе, в ночные часы, не дожидаясь рассвета.

Во все время зимнего режима на официальном сайте Министерства транспорта, связи и ИТ-отрасли Армении, а также в прессе, будет предоставляться информация о проходимости дорог и о погодных условиях; при необходимости, частота информационных справок будет увеличена.

Граждане, которые не будут иметь доступа к сети, смогут получить вышеуказанную информацию по справочному телефону Министерства транспорта, связи и ИТ-отрасли Армении - (010) 56-25-33. Телефон будет в доступе круглосуточно. Министерство транспорта, связи и ИТ-отрасли Армении призывает всех водителей ездить только с зимними шинами.

Как сообщили ранее «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, по положению на 13:00 21-го ноября все дороги в Армении открыты. С раннего утра 22-го ноября Армения окажется в зоне воздействия мощного циклона. В областях Ширак, Гегаркуник, Арагацотн, Котайк, Лори, Тавуш, Вайоц Дзор и горных областях Сюника ожидаются осадки, в виде снега, в долинах– мокрого снега. Ветер западный с порывами до 3-8 м/с, 21-го и 22-го в отдельных местах ожидается усиление ветра до 20-25 м/с, 22-го в горных районах-метель и низкая горизонтальная видимость.

С 22-23 ноября температура воздуха понизится на 10-15 градусов.

Всех водителей призывают ездить только с зимними шинами. Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для пассажирских и грузовых автомобилей.