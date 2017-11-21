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Детское Евровидение 2017: под каким номером выступит Грузия в финале


Жеребьевка стран-участниц Детского вокального конкурса Евровидение 2017 состоялась накануне на официальной церемонии открытия мероприятия в тбилисской Национальной парламентской библиотеке, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Пятнадцатый ежегодный детский конкурс песни Евровидение пройдет 26 ноября 2017 года в тбилисском Олимпийском дворце. Слоган этого года — "Сияй ярко".

Представитель Грузии, Григол Кипшидзе, выступит в финале под номером девять. Откроет шоу исполнительница из Кипра Николь Николау, завершит же представительница Италии — Мария Исиде Фиоре.

В целом очередность выступлений участников выглядит следующим образом:

  1. Кипр
  2. Польша
  3. Нидерланды
  4. Армения
  5. Беларусь
  6. Португалия
  7. Ирландия
  8. Македония
  9. Грузия
  10. Албания
  11. Украина
  12. Мальта
  13. Россия
  14. Сербия
  15. Австралия
  16. Италия



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