Детское Евровидение 2017: под каким номером выступит Грузия в финале
13:49, 21 Ноябрь, 2017
Жеребьевка стран-участниц Детского вокального конкурса Евровидение 2017 состоялась накануне на официальной церемонии открытия мероприятия в тбилисской Национальной парламентской библиотеке, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
Пятнадцатый ежегодный детский конкурс песни Евровидение пройдет 26 ноября 2017 года в тбилисском Олимпийском дворце. Слоган этого года — "Сияй ярко".
Представитель Грузии, Григол Кипшидзе, выступит в финале под номером девять. Откроет шоу исполнительница из Кипра Николь Николау, завершит же представительница Италии — Мария Исиде Фиоре.
В целом очередность выступлений участников выглядит следующим образом:
- Кипр
- Польша
- Нидерланды
- Армения
- Беларусь
- Португалия
- Ирландия
- Македония
- Грузия
- Албания
- Украина
- Мальта
- Россия
- Сербия
- Австралия
- Италия