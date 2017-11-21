Детское Евровидение 2017: под каким номером выступит Грузия в финале

Жеребьевка стран-участниц Детского вокального конкурса Евровидение 2017 состоялась накануне на официальной церемонии открытия мероприятия в тбилисской Национальной парламентской библиотеке, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Пятнадцатый ежегодный детский конкурс песни Евровидение пройдет 26 ноября 2017 года в тбилисском Олимпийском дворце. Слоган этого года — "Сияй ярко".

Представитель Грузии, Григол Кипшидзе, выступит в финале под номером девять. Откроет шоу исполнительница из Кипра Николь Николау, завершит же представительница Италии — Мария Исиде Фиоре.

В целом очередность выступлений участников выглядит следующим образом: