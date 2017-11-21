Тиллерсон: США продолжают убеждать Китай прекратить поставки нефти в КНДР

Администрация президента Дональда Трампа не отказалась от идеи убедить Китай полностью перекрыть поставки сырой нефти в КНДР. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов в Белом доме госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы пока не сдаемся и продолжаем вести с ними диалог по данному вопросу, - указал он. - Мы хотим быть уверенными в том, что они [Пекин] полностью привержены выполнению всех санкций ООН, введенных против КНДР".

США считают, что, если кто и может отговорить КНДР от разработок ядерного и ракетного оружия, так это Пекин, являющийся главным торговым партнером Пхеньяна.

Тиллерсон выступил перед журналистами в Белом доме спустя несколько часов после того, как Трамп заявил, что его администрация вновь внесла КНДР в составляемый Госдепартаментом список спонсоров терроризма.