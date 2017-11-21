Европейские индексы - 20-11-17

МОСКВА, 21 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.50% и составил 13058.66 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.40% и составил 5340.45 пункта, британский FTSE вырос на 0.12% и составил 7389.46 пункта, российский MICEX снизился на 0.07% и составил 2130.39 пункта, а RTSI снизился на 0.20% и составил 1129.16 пункта.