Предстоящие новости: 21.11.2017

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Продолжается визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Армению.

Сегодня, 21-го ноября, состоится встреча министров иностранных дел Армении и России Эдварда Налбандяна и Сергея Лаврова, а затем - совместная пресс-конференция министров иностранных дел Армении и России Эдварда Налбандяна и Сергея Лаврова.

Главы МИД России Сергей Лавров в ходе визита в Армению вместе с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном откроет в Национальной картинной галерее в Ереване выставку исторических фотографий и документов, посвященную 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами – «Армения – Россия: проверенная веками дружба».

Сегодня, 21-го ноября, состоится пресс-конференция председателя Комитета по защите свободы слова Ашота Меликяна, посвященная Всемирному дню телевидения(World Television Day).

Сегодня, 21-го ноября, состоится пресс-конференция на тему «Шумиха вокруг прививок против вируса папилломы». Выступит д.м.н. Арарат Мкртчян.

Сегодня, 21-го ноября, состоится пресс-конференция Жирайра Папазяна — одного из основателей французского театрального сообщества Ирины Брук (CIB), директора, режиссера и актера Международного института имени Тиграна Чухаджяна (IIDT).

В ходе пресс-конференции Жирайр Папазян представит программу гастролей по Армении.

Жирайр Папазян дважды был признан победителем Калифорнийской премии "Драма-Лок", в качестве лучшего актера и постановщика. С английского и французского перевел на армянский около 50 произведений, а с армянского на английский оперу "Ануш", "Аршак второй", "Карине", ряд поэм из "Араратской станции", более 20 стихотворений Ваана Текеяна, которые были опубликованы Калифорнийском госуниверситетом и Мичиганским университетом.



Сегодня, 21-го ноября, состоится пресс-конференция главного тренера сборной Армении Никши Бавцевича.

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