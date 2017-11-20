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Аронян сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем: Гран-при ФИДЕ


Армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью в очередном туре Гран-при ФИДЕ.

Как сообщает Арменпресс, в Пальма-де-Мальорке (Испания) продолжается Гран-при ФИДЕ. В 5-м туре Аронян черными играл с китайцем Дин Лижэнем. Партия закончилась вничью.



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