Аронян сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем: Гран-при ФИДЕ
Армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью в очередном туре Гран-при ФИДЕ.
Как сообщает Арменпресс, в Пальма-де-Мальорке (Испания) продолжается Гран-при ФИДЕ. В 5-м туре Аронян черными играл с китайцем Дин Лижэнем. Партия закончилась вничью.
- 18:31 Аронян сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем: Гран-при ФИДЕ
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