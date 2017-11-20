Азиатские индексы - 20-11-17

ТОКИО, 20 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.60% и составил 22261.76 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.23% и составил 1759.65 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.28% и составил 3392.40 пункта, а HANG SENG вырос на 0.21% и составил 29260.31 пункта.