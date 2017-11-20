Центральная избирательная комиссия Армении откликнулась на требования Паруйра Айрикяна о проведении конституционного референдума и на объявленную им голодовку.

Центральная избирательная комиссия Армении предоставила детальные разъяснения лидеру Объединения «Национальное самоопределение» (ОНС) Паруйру Айрикяну. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян.

По его словам, П.Айрикян представил заявление в ЦИК Армении 3 ноября, попросив предоставить образец официального бланка для проведения сбора подписей в связи с конституционными реформами, другие документы, а также перечень и график всех связанных с процессом действий.

Как сказал прдседатель ЦИК Армении Тигран Мукучян, Паруйру Айрикяну был дан подробный ответ, где четко представлены все положения действующего закона «О референдуме». Действующим законом четко установлены субъекты, которые могут выступать с инициативой проведения референдума по Конституции.

Было указано также, что право инициативы проведения референдума по вопросу принятия Конституции или вносимых в нее изменений принадлежит президенту и Национальному Собранию Республики Армения.

По его словам, закон о референдуме является конституционным законом, в котором пока не закреплено положение о том, может ли инициировать проведение референдума гражданин. «Сегодня никто не может сказать – можно ли это будет делать путем сбора подписей или иным образом. Это будет закреплено в соответствующем законе»,- сказал прдседатель ЦИК Армении Тигран Мукучян.

По его словам, Айрикяну был дан ответ, правовой путь – один, если есть несогласие, то действия ЦИК Армении могут быть обжалованы в суде.

Лидер Объединения «Национальное самоопределение» (ОНС) Паруйр Айрикян сегодня с утра начал голодовку напротив здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении. Айрикян намеревался организовать сбор подписей с целью инициировать конституционные реформы, однако, по его словам, в ответе ЦИК РА указывается, что закон РА «О референдуме» не предусматривает гражданских инициатив. Ответ ЦИК РА и стал причиной для объявления голодовки.