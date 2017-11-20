Время в Ереване: 11:07:36,   20 Ноябрь

Журналист выпросил у президента Киргизии его часы с золотым напылением


Завершающий работу на посту президента Киргизии Алмазбек Атамбаев на итоговой пресс-конференции в понедельник подарил свои часы журналисту местной газеты, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Главный редактор газеты "Де-Факто" Амантур Масагулов, задавая вопрос Атамбаеву, сказал, что ему приснилось, будто он ходит в часах, которые ему подарил президент.

В ответ на это Атамбаев снял со своей руки часы и отдал журналисту. Это были так называемые "президент-часы" "Айкол Манас" (Манас Великодушный), покрытые золотым напылением. Они изготавливаются на часовом заводе в РФ по заказу Киргизии.

Президент Киргизии, подарив часы, пошутил: "Хорошо, не приснилось, как я тебе штаны дарю".



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации