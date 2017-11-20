Журналист выпросил у президента Киргизии его часы с золотым напылением

Завершающий работу на посту президента Киргизии Алмазбек Атамбаев на итоговой пресс-конференции в понедельник подарил свои часы журналисту местной газеты, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Главный редактор газеты "Де-Факто" Амантур Масагулов, задавая вопрос Атамбаеву, сказал, что ему приснилось, будто он ходит в часах, которые ему подарил президент.

В ответ на это Атамбаев снял со своей руки часы и отдал журналисту. Это были так называемые "президент-часы" "Айкол Манас" (Манас Великодушный), покрытые золотым напылением. Они изготавливаются на часовом заводе в РФ по заказу Киргизии.

Президент Киргизии, подарив часы, пошутил: "Хорошо, не приснилось, как я тебе штаны дарю".