В Ванадзоре задержан подозреваемый в убийстве

В Таронском отделении полиции было получено сообщение из больницы о том, что к ним доставлен труп Володи Кочиняна, 1984 г.р., с колото-резаной раной брюшной полости.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, по факту было возбуждено уголовное дело по ст. 104 УК Армении. В результате проведенных оперативных мероприятий удалось выяснить, что около завода по улце Вардананц в Ванадзоре произошла ссора между покойным и Сериком К., 1993 г.р., который ударил его ножом и убил. Благодаря проведенной разъяснительной работе, Серик К. добровольно явился с повинной в отделение полиции. Он задержан, ведется расследование.