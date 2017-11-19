Время в Ереване: 11:07:36,   19 Ноябрь

Боевики обстреляли мельничный комбинат на окраине Хомса


Боевики обстреляли в воскресенье мельничный комбинат на окраине города Хомс. Как сообщило агентство SANA, в результате нападения шесть человек погибли, 44 получили ранения.

Кака передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, по сведениям SANA, по комбинату "Эль-Валид" террористы выпустили две ракеты.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации