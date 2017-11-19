Боевики обстреляли мельничный комбинат на окраине Хомса

Боевики обстреляли в воскресенье мельничный комбинат на окраине города Хомс. Как сообщило агентство SANA, в результате нападения шесть человек погибли, 44 получили ранения.

Кака передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, по сведениям SANA, по комбинату "Эль-Валид" террористы выпустили две ракеты.