Церковь Св. Богородицы в украинском Белгороде-Днестровском вновь откроется в 2018г.  

Генеральный консул РА в Одессе Айк Гулян 16 ноября побывал в Белгороде-Днестровском Одесской области, где встретился с мэром Аллой Гинак.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Миндиаспоры РА, добавив:

«В ходе встречи Генконсул РА отметил важность установления и развития децентрализованного сотрудничества на местном уровне – как в торгово-экономическом, так и в сфере туризма.

Алла Гинак в свою очередь выразила готовность сотрудничать в указанных областях, подчеркнув теплые дружеские отношения с армянами.

В ходе беседы стороны говорили и об армянской церкви Св.Богородицы (XIV-XVвв.), которая вновь откроется в 2018г. Обсуждался также вопрос переименования одного из скверов города в «Армянский парк».

В сфере туризма мэр предложила организовать взаимные визиты представителей туристических организаций Армении и Украины.

В контексте децентрализации местной власти мэр Белгорода-Днестровского предложила заключить меморандум о дружбе и сотрудничестве с каким-либо армянским городом, при этом выразив желание в ближайшее время посетить Армению.

Затем Айк Гулян побывал в армянской церкви Св.Богородицы и ознакомился с ходом реставрационных работ.

Справка: церковь Св.Богородицы Армянской Апостольской церкви в Белгороде-Днестровском Одесской области Украины реставрируется по инициативе вице-председателя Союза армян Украины Левона Гуляна и покровительстве одесского благотворителя Феликса Петросяна».