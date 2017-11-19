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Церковь Св. Богородицы в украинском Белгороде-Днестровском вновь откроется в 2018г.  


Генеральный  консул РА в  Одессе Айк Гулян 16 ноября побывал в Белгороде-Днестровском Одесской области, где встретился с мэром Аллой  Гинак.

Об этом Арменпресс сообщили  в  Управлении по связям с общественностью и СМИ Миндиаспоры  РА, добавив:    

«В ходе  встречи Генконсул РА отметил важность установления  и развития  децентрализованного сотрудничества на местном уровне – как в торгово-экономическом, так и в сфере туризма.

Алла Гинак  в свою очередь выразила  готовность сотрудничать в  указанных областях, подчеркнув теплые дружеские  отношения с армянами.

В ходе  беседы стороны говорили и об армянской церкви Св.Богородицы (XIV-XVвв.), которая вновь откроется в 2018г. Обсуждался также вопрос переименования одного из скверов города в «Армянский парк».

В сфере туризма мэр  предложила организовать взаимные визиты  представителей туристических организаций  Армении и Украины.

В  контексте децентрализации местной  власти  мэр Белгорода-Днестровского предложила заключить меморандум о дружбе  и сотрудничестве с каким-либо армянским городом, при этом выразив желание  в  ближайшее время посетить Армению.

Затем   Айк Гулян побывал в армянской церкви Св.Богородицы и ознакомился с ходом реставрационных работ. 

Справка: церковь Св.Богородицы Армянской Апостольской  церкви в  Белгороде-Днестровском Одесской области Украины реставрируется по инициативе вице-председателя Союза армян Украины Левона Гуляна и покровительстве одесского благотворителя Феликса Петросяна».

 



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