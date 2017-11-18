В Греции число погибших в результате наводнений возросло до 19 человек

Число погибших в результате наводнений в столичном регионе Греции Аттика достигло 19 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о 16 жертвах.

Пожарные обнаружили одного из погибших на территории фабрики в городе Мандра, к западу от Афин. Еще двоих погибших извлекли из воды сотрудники береговой охраны на побережье того же населенного пункта. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Личности погибших пока не установлены. Пропавшими без вести числятся шесть человек.

Ливни и грозы идут в Греции с начала недели и, по прогнозам будут идти до воскресенья. Дожди затопили города Мандра, Магула, Неа-Перамос, Элефсина и Аспропиргос. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в среду объявил в стране национальный траур.



