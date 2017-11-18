В Сирии за сутки подписали два соглашения о присоединении к перемирию

Два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Мардагене и Джаара провинции Алеппо Сирии подписаны в течение суток. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"В течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Мардагене и Джаара провинции Алеппо. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2273", — написано в информационном бюллетене.

При этом количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.