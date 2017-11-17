Следующий соперник Левона Ароняна – снова российский шахматист

В Пальма-де-Мальорке проходит розыгрыш последнего IV этапа "Гран-при" ФИДЕ (швейцарская система, 9 туров). Как передает «Арменпресс», во втором туре Левон Аронян сыграет с россиянином Эрнесто Инаркиевым.

В турнире участвуют 18 гроссмейстеров, в том числе Левон Аронян (Армения), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хикару Накамура (США), Дин Лижэнь (Китай), Петр Свидлер (Россия), Аниш Гири (Нидерланды) и другие.

15 ноября состоялась церемония открытия турнира. Турнир завершится 25 ноября.