В резиденции президента Армении сегодня вечером состоялась церемония вручения Премии президента Армении за всемирный вклад в сферу информационных технологий

В резиденции президента Армении сегодня вечером состоялась церемония вручения Премии Президента РА 2017 г. за всемирный вклад в сферу информационных технологий, после которой в честь лауреата премии, основателя компании "Nest Labs" Тони Фаделла был дан приём от имени Президента Республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Председатель исполнительного совета конкурсного комитета всемирных информационных технологий Овик Мусаелян в начале мероприятия представил предысторию учреждённой указом Президента РА Премии Президента Республики за всемирный вклад в сферу ИТ, принципы деятельности конкурсного комитета и международной отборочной комиссии, рассказал об уже удостоенных этой почётной премии всемирно известных личностях. Он также коснулся конкурентных преимуществ Армении в сфере информационных технологий, накопленного ещё в Советской Армении большого потенциала, который впоследствии послужил прочной основой для развития сферы. Овик Мусаелян говорил также о направленных на стимулирование развития сферы ИТ частно-государственных инициативах, многие из которых уже носят регулярный характер.



Во время торжественной церемонии член конкурсной комиссии Тони Мороян представил биографию лауреата нынешнего года, его вклад в сферу ИТ.

Президент Серж Саргсян выручил премию Тони Фаделлу и выступил с речью во время организованного по этому поводу приёма.



В связи с получением Премии с благодарственной речью выступил также лауреат Тони Фаделл.



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Речь Президента Сержа Саргсяна во время церемонии вручения Премии Президента РА за всемирный вклад в сферу ИТ

Уважаемый господин Фаделл,Уважаемые друзья,Этим вечером мы собрались, чтобы поздравить и воздать должное человеку, который в молодые годы уже внёс значительный вклад в дело развития информационных технологий. Я сегодня с радостью вручаю премию Президента Республики Армения «За всемирный вклад в сферу информационных технологий» основателю компании «Nest Labs» Тони Фаделлу. Он поистине один из тех людей, которые в этот цифровой век формируют наши будни и образ жизни.В ходе тысячелетней истории армянский народ всегда стремился воспринять и локализовать в своей среде всё передовое, что было в мире. Эта премия также одно из проявлений такого мышления, мировосприятия и наших устремлений.Уже почти одно десятилетие наша страна движется в направлении обретения прочного места на всемирном рынке информационных технологий и покорения новых высот. В этой сфере работает около 600 компаний, среди которых также представительства многочисленных всемирно известных компаний. Так решается вопрос трудовой занятости почти 20 тысяч человек. Мы уже несколько лет в этой сфере фиксируем в среднем 20-25 процентный рост.Сохраняя подобные темпы развития, мы не должны ограничиваться имеющимися показателями. Мы должны мечтать, думать и создавать и осуществлять новые программы. Число компаний, работающих в сфере информационных технологий, должно достигнуть тысяч, а количество сотрудников - сотен тысяч.Для этого нам необходима динамичная система профессионального образования, и в этом направлении ещё многое предстоит сделать. Сформированные десятилетиями традиции и наделённая несгибаемой волей молодёжь служат прочной основой для достижения указанных целей. Таково моё видение.У нас будут многочисленные новые специалисты, которые поведут вперёд нашу страну как своим трудом, так и в плане изменения общей атмосферы в стране. Они ломают психологические шаблоны «маленькой страны», подчас, поднимающие голову в нашем обществе. При деятельном участии работающих в этой сфере женщин и мужчин мы твёрдыми шагами идём к основанной на знании и высоких технологиях развитой экономике, навстречу нашей цели строительства интеллектуальной Армении.Уважаемые коллеги,Думаю, что для наших специалистов должны быть поучительны решения господина Фаделла в плеерах iPod или других инновациях. Он прошёл непроторёнными дорогами, преодолел трудности, извлёк многие новые уроки и добился успеха.В мире информационных технологий есть, конечно, множество крупных исполнителей. Однако успеха достигают также специалисты, имеющие новаторские идеи, и создаваемые маленькими группами начинающие компании.Для придания новой энергии подобным старт-апам под эгидой Армянского фонда науки и технологий FAST в настоящее время внедряются новые инструменты грантово-венчурного финансирования. Они, я уверен, будут полезны нашим талантливым учёным и предпринимателям, будут способствовать их деятельности и позволят достигнуть высоких результатов.Мы решительно настроены на создание новых возможностей в этом направлении при сотрудничестве государства и частного сектора. Сфера информационных технологий должна стать одним из двигателей нашей экономики.В этой сфере мы давно уже вышли на международную арену конкуренции и достаточно уверены в своих силах, чтобы не отступить в конкуренции с лидерами. У нас множество историй успеха, однако самой трогательной является последняя победа наших девочек-школьниц из села Карби Арагацотнского марза. Этот и многие другие примеры вселяют в нас уверенность в завтрашнем дне.Уважаемый господин Фаделл,Этой премией мы хотим отметить достижения - Ваши и команды под Вашим руководством, в создании плеера iPod, iPhone-ов, термостата, безопасных и умных детских игрушек и в других сферах.Надеюсь, что в дни пребывания в Армении сможете представить эту Вашу историю успеха нашим студентам и специалистам и поощрить их к достижению новых вершин. Не знаю, насколько развилась Ваша любознательность, когда в трёх- четырёхлетнем возрасте дома Вы вместе с Вашим дедушкой, отцом меняли розетки. Однако Вы, будучи преисполнены желанием воплотить в жизнь свои новаторские идеи, и даже получив 80 отказов от 80 предпринимателей, тем не менее, не прекратили верить в свои силы и, наконец, достигли успеха.По-моему, первый и важный урок, который история может предложить нам, состоит в следующем: неудачи - это ещё один этап достижения желанной цели. Неудача - это новый шаг к успеху, из неудачи нужно делать выводы и двигаться вперёд, избегая прежних ошибок. Кстати, этот подход характерен не только сфере информационных технологий, но им многим сферам, от политики до бизнеса и другим сферам.Уважаемые дамы и господа,Мы уже в восьмой раз присуждаем эту премию личностям, которые предложили и осуществили революционные изменения в сфере информационных технологий. В прежние годы мы уже были свидетелями того, с каким воодушевлением в особенности наша молодёжь встречается и общается со своими героями.Наши лауреаты являют собой чудесный пример того, как можно сделать мир лучше, облегчая жизнь людей и контакты между ними.От имени всех нас ещё раз поздравляю господина Фаделла и благодарю за его заслуги, потому что его вклад общечеловеческий и многие пользуются им.