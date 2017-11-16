16 ноября Президент Республики Арцах Бако Саакян принял генерального консула Республики Армения в Лионе, благотворителя Николая Саркисова. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Был обсужден ряд вопросов, касающихся осуществления в Арцахе разных программ, связей между Родиной и Диаспорой.Глава государства выразил признательность Николаю Саркисову за постоянную поддержку Арцаха, активное участие в обустройстве республики и вручил ему медаль "Вачаган Барепашт" за значительный вклад в процесс признания независимости НКР, которой он был удостоен в связи 25-летием провозглашения НКР.