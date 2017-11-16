Вучич: Брюссель требует от Сербии обязывающих документов по Косово для вступления в ЕС
Европейский союз требует от Сербии юридически обязывающих документов по вопросу непризнанного Косова, в противном случае страна не сможет вступить в ЕС. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг президент Сербии Александар Вучич по результатам прошедших 15 ноября переговоров в Брюсселе.
"Вы должны нормализовать ситуацию, говорят они, можно толковать это как угодно, но это то, чего они ожидают. Это не признание Косова, пока никто напрямую так не говорит. Говорит между строк, но не напрямую, но это то, что я могу вам сейчас сказать", - сказал сербский лидер.
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