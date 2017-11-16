Премьер-министр Армении поручил усовершенствовать и упростить процесс выдачи разрешений на строительство

Состоялось очередное заседание правительства, которое вел премьер-министр Армении Карен Карапетян. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, перед обсуждением вопросов повестки дня премьер-министр дал ряд поручений.

Первое поручение главы правительства касалось предотвращения случаев продажи запрещенной продукции и оказания запрещенных услуг несовершеннолетним. Премьер-министр поручил министрам юстиции, экономического развития и инвестиций, здравоохранения, территориального управления и развития, председателю Государственного комитета по градостроительству и начальнику Полиции и предложил мэру Еревана в двухмесячный срок совместно разработать предложения по ужесточению, упорядочению мер ответственности за случаи продажи несовершеннолетним табачных изделий, алкогольных напитков и иной запрещенной для них продукции, посещения не достигшими 18-летнего возраста лицами запрещенных для них увеселительных заведений, а также предложения, направленные на конкретизацию функций уполномоченного органа и представить их в аппарат правительства.

Другое поручение премьер-министра касалось выдачи разрешений на строительство. Глава правительства отметил: «Считаем необходимым усовершенствовать процесс выдачи разрешений на строительство, упростить осуществляемое в этой сфере администрирование и повысить степень его доступности. В докладе «Заниматься бизнесом» за 2018 год затронута сфера выдачи разрешений на строительство, отмечены некоторые проблемы. Создавшаяся ситуация негативно влияет также на развитие сферы строительства в целом».

Карен Карапетян поручил министру территориального управления и развития, председателю Государственного комитета по градостроительству и предложил мэру Еревана до второй половины декабря совместно разработать и представить в аппарат правительства предложения, направленные на упрощение, уточнение процесса выдачи разрешений на строительство, внедрение действенных электронных инструментов, а также установление механизмов разумного контроля.

Правительство на сегодняшнем заседании выступило с законодательной инициативой, представив ряд законопроектов. В частности, с принятием проектов законов Армении о внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс и смежные законы Семейный кодекс будет приведен в соответствие с международными критериями, в результате чего, в частности, будут лучше обеспечены права детей, будет вестись более эффективная борьба с нарушениями прав детей, конкретизируются процессы усыновления.

С принятием пакета проектов законов Армении о внесении изменений и дополнений в закон «О предотвращении семейного насилия, защите подвергшихся семейному насилию лиц и восстановлении согласия в семье» и ряд смежных законов укрепятся организационно-правовые основы предотвращения семейного насилия, усилятся защита и безопасность подвергшихся семейному насилию лиц, для них будут обеспечены доступность правосудия, оказание необходимой психологической, юридической, социальной, в соответствующих случаях также временной материальной помощи.

Планируется также снизить уровень латентности семейного насилия, упорядочить сотрудничество государственных органов и общественных организаций в деле предотвращения семейного насилия и борьбы с ним, уточнить их функции. Первая решаемая законопроектами задача – конкретизация и координация деятельности по предотвращению семейного насилия.

Министр юстиции Армении Давид Арутюнян еще раз заявил, что пакет не предусматривает каких-либо новых оснований для лишения или ограничения родительских прав, а также каких-либо оснований, которые могут расшатать традиционные семейные ценности.

«Мы многократно обсуждали закон на различных площадках. Должен отметить, что с первого варианта до того варианта, который я представляю на ваш суд, в нем зафиксирован ряд серьезных изменений. Зафиксированы также вызывающие озабоченность вопросы. Например, можно ли забрать несовершеннолетнего из семьи и отправить в приют без родителя, в действительности – нет, и мы вынужденно жестко зафиксировали это, чтобы остановить безосновательную критику, которая часто звучит в адрес этого закона», - сказал министр.

Изменениями и дополнениями в конституционный закон Армении «О Конституционном суде», закон «О социальных гарантиях занимающих государственные должности лиц» и другие смежные законы, в частности, будет обеспечена результативная деятельность Конституционного суда, как специализированного органа конституционного надзора, будут уточнены предъявляемые к судьям КС требования, созданы достаточные правовые предпосылки для укрепления демократии, в правовой системе будут максимально предотвращены и исключены антиконституционные ситуации.

Правительство приняло постановление «О сокращении уставного капитала ОАО «Армянские фрукты», прикреплении имущества и передаче имущества с правом безвозмездного пользования», которое разработано во исполнение соответствующего поручения премьер-министра Армении.

Согласно постановлению, находящаяся в Армавирской области, переданная ОАО «Армянские фрукты» на правах собственности территория безвозмездно, с правом бессрочного пользования будет предоставлена ЗАО «Норатунк». На этой территории планируется создать хозяйство по выращиванию саженцев, которое начиная с 2019 года будет в состоянии ежегодно поставлять 100 тысяч плодовых саженцев. Компания обязуется в течение двух лет после вступления договора в силу инвестировать 77 млн драмов.

В соответствии с постановлениями правительства Армении ЗАО «Ереванская теплоэлектроцентраль» в рамках инвестиционной программы будет пользоваться льготами на трехлетнюю отсрочку выплаты сумм НДС при импорте товаров и освобождение ввозимого технологического оборудования, его комплектующих и частей, сырья и материалов от ввозной таможенной пошлины. В рамках инвестиционной программы компания намерена инвестировать около 10,7 млрд драмов для приобретения оборудования. В результате в 2018-2020 гг. будет создано около 20 рабочих мест со средней зарплатой 250 тысяч драмов.

Правительство внесло изменения в одно из ранее принятых постановлений, обусловленные необходимостью облегчения визового режима въезда в Республику Армения для граждан Республики Индия.